Kiermusy. Żubr chory i stary. Będzie odstrzał? (zdjęcia)

Kilka miesięcy temu właściciele Dworku nad Łąkami w Kiermusach zwrócili się do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z prośbą o "wyrażenie zgody na eliminację trzech żubrów z ostoi żubra w Kiermusach do 30.07.2020 i obrót pozyskanym w ten sposób mięsem".

Dzisiaj Andrzej Żamojda, właściciel ośrodka zmienił zdanie.

- Po głębszym zastanowieniu się, w grę wchodzi tylko jeden samiec. Samice zostaną - zapewnia Andrzej Żamojda. I dodaje: Chcemy wyeliminować samca, który ma 18-19, jest agresywny i chory. Ma połamane rogi. Nie jest to widok, który zachęca do oglądania go. A my chcemy oszczędzić mu cierpienia. Nikt w Polsce i w Europie takiego starego samca nie weźmie, bo w nowym stadzie będzie chciał dominować. Albo on kogoś zabije, albo jego zabiją - tłumaczy Żamojda.