Kanka Franka zaprasza do tańca. Kapela czeka na nagrania domowych pląsów i połączy je w film promujący taniec (ZDJĘCIA)

Bawcie się i tańczcie w domach - przekonują dziewczyny z kapeli Kanka Franka. Zachęcają do nagrania filmiku z tańca do utworów w ich wykonaniu. Do wyboru jest fokstrot, polka i walc. Nie umiesz tańczyć? Nie szkodzi! Można improwizować. Dziewczyny czekają na nagrania do 19 kwietnia, później stworzą z nich film promujący taniec w domu.

Czekamy na nagrania tańców w łazience w sukience, w salonie przy gramofonie, na ganku o poranku, na łóżku w wianuszku, z izolatek bez gatek! - czytamy na Facebooku Kanki Franki. Dziewczynom tworzącym podlaską kapelę brakuje spotkań z muzyką na żywo. Ale społeczna kwarantanna stała się dla nich natchnieniem do stworzenia tanecznego projektu, do którego może dołączyć każdy. I to bez wychodzenia z domu! - Naszej kapeli bez potańcówek trudno jest wytrzymać. Tęsknimy po prostu za widokiem tańczących ludzi! Dlatego zachęcamy do tańca w domu. Zaproście do tego męża, żonę, brata, siostrę, tatę, mamę, syna, córkę, nawet kota! Możecie również tańczyć solo. Liczymy na Waszą kreatywność - zachęca Magdalena Balewicz z kapeli Kanka Franka. Na nasze wyzwanie odpowiedziały już m.in. dziewczyny z Białorusi i ekipa z Bieszczad. Czekamy na kolejne filmiki. Z przesłanych nagrań stworzymy jeden piękny film promujący tańce w domu - dodaje.

Zasady zabawy są bardzo proste. Wystarczy zatańczyć do jednego z utworów kapeli, nagrać filmik i wysłać go na e-mail: kankafranka@gmail.com lub opublikować na swoim Facebooku z hashtagiem #zostańwdomuitańcz.

Do wyboru jest m. in. polka, walczyk i fokstrot. Kapela na nagrania czeka do 19 kwietnia.

Kapela Kanka Franka Kanka - coś z czego można czerpać, coś w czym się przechowuje. Franek (Racis) to jeden z ostatnich suwalskich muzykantów, który pozostawił po sobie bogaty repertuar skrzypcowy. Odszedł w październiku 2018 roku. By uczcić jego pamięć powstała kapela Kanka Franka czyli duet muzykantek: Małgorzaty Makowskiej (harmonia pedałowa) i Magdaleny Balewicz (bęben obręczowy). Dziewczyny wykonują tradycyjną muzykę Suwalszczyzny z repertuaru Franciszka Racisa, której uczyły się bezpośrednio od mistrza, ale też poznaną podczas muzycznych podróży po całej Polsce. Jako pasjonatki folkloru przemycają elementy niematerialnego dziedzictwa tj. muzyka, tańce, śpiewy, elementy obrzędów do współczesnego świata, co umożliwia słuchaczom czy uczestnikom potańcówek podróż do lat młodości ich dziadków czy pradziadków.