Jeśli masz kłopot z filtrem DPF najlepiej skorzystaj z pomocy profesjonalnego serwisu

# Zaczniemy może nieco naiwnie. Proszę powiedzieć, co to jest filtr DPF (filtr cząstek stałych, skrót od angielskiej nazwy Diesel Particulate Filter – początkowo montowany tylko w autach z silnikami diesla) i do czego służy.

– Filtr cząstek stałych, czyli popularny DPF służy do filtrowania spalin, głównie z cząstek sadzy. Jest on urządzeniem praktycznie bezobsługowym. Jeżeli na samochodzie nie dojdzie do awarii, filtr da nam o sobie znać dopiero po przejechaniu 150 – 200 tys. km (choć zdarzały się i samochody, które przejechały ponad 800 tys. km, a filtry trafiały do nas na czyszczenie profilaktycznie). W tym czasie gromadzą się w nim sadza i popioły. Sadza jest sukcesywnie dopalana przez procedurę samoregeneracji, a popiół, jako że nie da się go dopalić, odkłada się w kanalikach filtra.