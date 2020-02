Jagiellonia Białystok. Galeria Sław Jagiellonii otwarta. 19 zdjęć najważniejszych postaci na stadionie

- Większą satysfakcję sprawiło, że siedmiu, ośmiu z nich trafiło do pierwszego składu kadry. Wtedy miałem sześciu reprezentantów Polski na mistrzostwach Europy - opowiada Karalus. - Trzech naszych wychowanków pojechało do Szwajcarii. To byli Tomasz Frankowski, Daniel Bogusz i Mariusz Piekarski. Kolejnych trzech grało w Niemczech, gdzie mieli mecz z Anglią. W tamtym zespole znajdowali się Marek Citko, Bartek Jurkowski i Jacek Chańko. Sporo tych chłopaków grało nawet w reprezentacjach juniorskich. Później też przełożyło się to na piłkę seniorską. Frankowski, który miał wkład w awans do mistrzostw świata. Citko, który strzelał piękne bramki w Lidze Mistrzów, gdzie grał na dwa kontakty. Piekarski, gdyby nie urazy, osiągnąłby dużo więcej. Przecież grał w Brazylii, co już o czymś świadczy. Także mam satysfakcję z tego, że ci chłopcy tak grali. Jagiellonię zaczęto trochę poważniej traktować w kraju. Już nie krzyczano „Śledziki”, tylko „To jest Jaga!”.

Z tamtej drużyny w kadrze Polski seniorów zagrali Citko, Frankowski, Piekarski, Chańko i Bogusz.

- Nie można zapomnieć jeszcze o Bartku Jurkowskim, który co prawda do kadry nie trafił, ale rozegrał mnóstwo meczów na poziomie Ekstraklasy. Ci chłopcy byli charakterni. Dzisiaj mamy inne pokolenie, inne podejście do piłki. Ja bardzo często jeździłem na zgrupowania do Supraśla, bo to było dla mnie wymarzone miejsce. Mieliśmy las, wodę, super boisko i super jedzenie. Nie mogłem ich zgonić z boiska. Już się ściemniało, a oni jeszcze by trenowali. Charakter to jest najważniejsza sprawa u chłopaków. Oni muszą chcieć, a my tu wszyscy chcemy im w tym pomóc. Tak to powinno wyglądać i dzisiaj. A dzisiaj młodzież jest troszeczkę inna, ma inne rozrywki, inne alternatywy. A kiedyś była tylko piłka. Tak to wyglądało.