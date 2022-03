Jack Blaze & A2PE – Popyt. Premiera klipu prosto z Białegostoku! [WIDEO]

Jack Blaze & A2PE – kim są raperzy z Białegostoku?

Jack Blaze to raper i właściciel Agencji Kreatywnej Blaze Sound & Media od wielu lat związany z lokalną sceną muzyczną. Po kilkuletniej przerwie od ostatnich albumów - „Blaze/Maxim - Reszty nie trzeba” czy „Blaze/Taz - We The Future” wykonawca tworzy nowy projekt z A2PE, do którego single pojawią się jeszcze w tym roku.