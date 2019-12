Idealny egzamin w WORD Białystok. Zobacz film, jak zdać egzamin na prawo jazdy kat. B! [wideo]

JAK ZDAĆ EGZAMIN FILM WORD BIAŁYSTOK WORD Białystok dba o swoich kursantów. By dobrze zdali egzamin na prawo jazdy , ośrodek przygotował film, który przedstawia to, jak wyglądają zadania podczas części praktycznej i jak je prawidłowo należy wykonać. Produkcja została nagrana na ulicach Białegostoku.

Produkcję wsparł Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, w filmie wystąpił też marszałek Artur Kosicki.

WORD BIAŁYSTOK CO NOWEGO

To nie pierwsze udogodnienie WORD w Białymstoku. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku prowadzi akcję skierowaną do kandydatów na kierowców. To "Egzamin próbny" czyli możliwość wykonania części zadań egzaminacyjnych na pojazdach, na których kandydat będzie zdawać egzamin praktyczny odbywaną w identycznych warunkach, w jakich przebiega sprawdzian na kierowcę. Dodatkową możliwością jest uzyskania nagrania z "Egzaminu próbnego".

TU KLIKNIJ ZOBACZ SZCZEGÓŁY: Egzamin próbny na prawo jazdy w WORD w Białymstoku