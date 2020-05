Hot16Challenge 2. Rapują Podlasianie, znani polscy artyści, a nawet Andrzej Duda (wideo)

Hot16challenge 2 to wyzwanie polegające na nagraniu 16 wersów i nominowaniu kolejnych osób do akcji, które mają stworzyć swój kawałek w 72 godziny. Druga edycja legendarnej rapowanej akcji to nie tylko nagrywanie muzyki, ale również pomoc w walce z koronawirusem. Wraz z #hot16challenge2 ruszyła zbiórka - Beef z koronawirusem #hot16challenge” dla Siepomaga.pl. Zarówno nominowani jak i fani mogą wpłacać pieniądze, które w całości zostaną przeznaczone na pomoc lekarzom i szpitalom w walce z koronawirusem.

W akcji udział wzięli nie tylko ci, którzy rapem zajmują się na co dzień. Wśród wykonujących można znaleźć muzyków poruszających się zwykle w zupełnie innych nurtach muzycznych, aktorów, a nawet polityków.

Wyzwanie podejmują także podlascy raperzy. Znajdziesz ich na pierwszych ośmiu miejscach w galerii. Przejdź do niej i zobacz, jak sobie poradzili.