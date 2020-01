Golec uOrkiestra w Białymstoku. Zobacz, co działo się na koncercie kolęd i pastorałek (zdjęcia)

- Wzięliśmy udział w tym wydarzeniu z potrzeby serca. Jesteśmy otwarci na tego typu akcje. Gramy wiele koncertów charytatywnych, czasami organizujemy je sami. To bardzo ważne, aby wspierać ludzi w potrzebie. Człowiek z pewnymi sytuacjami nie da sobie rady w pojedynkę. Jeżeli więc pojawiają się gdzieś ludzie, którzy chcą połączyć siły, by pomóc innym, to jest to bardzo piękna sprawa. Dobro zawsze wraca - przyznaje Łukasz Golec.