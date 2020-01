Niezwykłe góralskie dźwięki wypełniły Operę i Filharmonię Podlaską. Zespół Golec uOrkiestra w Białymstoku (7.01) zagrał najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki.

- Wzięliśmy udział w tym wydarzeniu z potrzeby serca. Jesteśmy otwarci na tego typu akcje. Gramy wiele koncertów charytatywnych, czasami organizujemy je sami. To bardzo ważne, aby wspierać ludzi w potrzebie. Człowiek z pewnymi sytuacjami nie da sobie rady w pojedynkę. Jeżeli więc pojawiają się gdzieś ludzie, którzy chcą połączyć siły, by pomóc innym, to jest to bardzo piękna sprawa. Dobro zawsze wraca - przyznaje Łukasz Golec.



We wtorkowy wieczór (7.01) w Operze i Filharmonii Podlaskiej zabrzmiały najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. Bożonarodzeniowy koncert zespołu Golec uOrkiestra pozwolił poczuć magię świąt. Przybyli do opery usłyszeli m.in. "Cichą noc", "W żłobie leży" czy "Przybieżeli do Betlejem" w wyjątkowych aranżacjach na góralską nutę. Można było też poznać dwie autorskie pastorałki Golców.- Góralskie kolędy są bardzo piękne. Bardzo dobrze nam się je śpiewa. To wdzięczny repertuar. Ponadto nasze aranżacje wprowadzają specyficzny, wyjątkowy nastrój. To w pewnym sensie przeżycie - mówi Paweł Golec.Było to kolejne wydarzenie z cyklu dobroczynnych koncertów organizowanych przez Stowarzyszenie „Obok Nas”. Dochód ze sprzedaży biletów pomoże organizacji w rozpoczęciu budowy pierwszego w tej części Polski ośrodka opieki wytchnieniowej. Pomoc i wsparcie znajdą w nim rodziny i bliscy podopiecznych Stowarzyszenia - nieuleczalnie chorych dzieci oraz seniorów.Golcowie już po raz drugi zagrali na rzecz Stowarzyszenia "Obok Nas". Bracia podkreślają, że nasz region jest im wyjątkowo bliski. Okazuje się, że Katarzyna, żona Pawła, pochodzi z Bielska Podlaskiego.- Uwielbiamy Podlasie. Bardzo dobrze się tu czujemy. Mamy w tym regionie wielu znajomych. Przy okazji wesel, chrzcin czy urodzin, doświadczamy tu gościny i zabawy do samego rana. Według nas, ta sama energia i krew płynie i w góralach, i w mieszkańcach Podlasia - twierdzi Łukasz.