Glovo już w Białymstoku. Aplikacja z dostawami na życzenie. Zamów cokolwiek

Glovo Białystok

Nie tylko przekąski i napoje z dostawą do domu. Zamów prezenty, leki bez recepty, zakupy spożywcze, lub wyślij kuriera z paczką.

Mieszkańcy Białegostoku mogą już testować nowinkę technologiczną, która pojawiła się w mieście. Z nową aplikacją mobilną Glovo możemy zamówić z dostawą cokolwiek. Od mleka do kawy, przez tabletki na ból gardła z apteki, aż po klasyczną pizzę na spotkanie ze znajomymi.

Co to jest Glovo?

To aplikacja mobilna łącząca użytkowników, którzy chcą kupić, odebrać lub wysłać coś za pomocą kuriera, czyli niezależnego dostawcy podłączonego do platformy w danym mieście. Od niedawna mieszkańcy Białegostoku mogą bez przeszkód zamawiać z około 80 punktów, wybierając produkty z kilku kategorii.

Są to: