Gdzie się wybrać, co robić w weekend w Białymstoku i w regionie? [PRZEGLĄD]

Udostępnione ścieżki edukacyjne w Narwiańskim PN Kładka Waniewo - Śliwno na odcinku od miejscowości Śliwno do ostatniego pomostu pływającego przy Waniewie. Ze względu na bardzo niski poziom wody nie ma możliwości wejścia od strony Waniewa i przeprawy z jednej strony doliny na drugą. Fragment ścieżki Kładka wśród bagien w Kurowie. Korzystanie z infrastruktury Parku możliwe jest pod warunkiem: zachowania odległości między osobami (min. odległość między pieszymi 2m), zakrywania nosa i ust (maseczki lub innego rodzaju osłony na usta i nos), noszenia rękawiczek jednorazowych. Maksymalna, jednorazowa ilość osób na wieżach, platformach widokowych i w dostrzegalniach ornitologicznych - 5 osób. Maksymalna, jednorazowa ilość osób na pływającym pomoście - 5 osób Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i używania ognia! Torfowiska są mocno przesuszone i najmniejsza iskra może doprowadzić do szybkiego rozprzestrzeniania się pożaru! Obowiązują bilety wstępu do Narwiańskiego Parku Narodowego, które można nabyć w sklepie w Śliwnie przy wejściu na kładkę (weekendy), siedzibie NPN w Kurowie pon. - pt. 7.30 - 15.30, weekendy 10.00 - 18.00 oraz on-line na stronie: https://npn.eparki.pl/ Dalej niedostępne są: ekspozycja przyrodnicza, baszta widokowa w Kurowie, pola biwakowe, altany, miejsca na ognisko, ogródek edukacyjny i wypożyczalnia kajaków.

Narwiański Park Narodowy