Gdzie na nordic walking do 21 km od Białegostoku. Urocze miejsca na krótką trasę w weekend 29 - 30 października

Ścieżki nordic walking w okolicy Białegostoku

Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy 3 trasy nordic walking w odległości do 21 km od Białegostoku. Zobacz, czy trasa polecana przez innego użytkownika Traseo jest dobra również dla Ciebie.

Przed drogą upewnij się, jaka jest prognoza pogody w Białymstoku.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Puszcza Knyszyńska w dniu 08.02.2014 i stary młyn w Bobrowej Dolinie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,41 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podejść: 426 m

Suma zejść: 413 m

Amatorom nordic walking z Białegostoku trasę poleca RoweremPoPodlasiu

Puszcza Knyszyńska w dniu 08.02.2014 i stary młyn w Bobrowej Dolinie. Piękna pogoda, bardzo ciekawe miejsca do zobaczenia - szczególnie młyn w Bobrowej Dolinie z 1812 roku. Spotkaliśmy przy młynie właściciela i pokazał nam "skarby sprzed ponad 150 lat" .Wow, była to niezła jazda w przeszłość (może na filmiku coś będzie lepiej widać). Młyn działał jeszcze podczas drugiej wojny światowej. Polecam wszystkim obowiązkowo odwiedzić to miejsce, bo być może już niedługo go już nie nie będzie. pozdrawiamy właściciela młyna i dziękujemy za możliwość zajrzenia do wnętrza. :)

