Gdzie na nordic walking do 21 km od Białegostoku. Pomysły na sportowy dzień w weekend 7 - 8 stycznia

Ścieżki nordic walking w pobliżu Białegostoku

Wspólnie z Traseo wybraliśmy 3 szlaki nordic walking w odległości do 21 km od Białegostoku. Sprawdź, czy trasa polecana przez kogoś innego nadaje się również dla Ciebie.

Przed drogą sprawdź prognozę pogody dla Białegostoku.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Do pozostałości po kopalni

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,04 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podejść: 139 m

Suma zejść: 124 m

Trasę nordic walking mieszkańcom Białegostoku poleca RoweremPoPodlasiu

Piesza wycieczka do pozostałości kopalni Krzemienia.

To znalazłem na necie: "Z epoką brązu związany jest zespół kopalni krzemienia odkryty w Puszczy Knyszyńskiej koło Rybnik. Jest to najdalej na północ wysunięte stanowisko archeologiczne tego typu w Polsce. Eksploatacją zespołu kopalń w Rybnikach zajmowała się licząca nawet kilkadziesiąt osób wyspecjalizowana grupa górników i kamieniarzy. W pobliżu wsi na terenie kopalni krzemienia ustanowiono Rezerwat Przyrody "Krzemianka", obecnie znajduje się w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Knyszyn. Stwierdzono tu co najmniej kilkadziesiąt bardzo dobrze zachowanych kopalń sprzed około 3 tysięcy lat."

Namiary N: 53°17′3.04″ E: 23°6′48.29″

