Gabinety rehabilitacji otwarte dla pacjentów. Jakie są zasady zachowania fizjoterapeutów i pacjentów?

- Bardzo potrzebuję rehabilitacji, ciągłych ćwiczeń i ruchu. Nie dość że zamknięto gabinety, to jeszcze do niedawna nie można było nawet spacerować. Zauważyłem, że przez to wszystko mój stan się pogarsza. Bardzo się cieszę więc, że gabinety zostaną wkrótce otwarte. Dzięki temu będę miał szansę, by znów normalnie chodzić