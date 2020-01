Finał WOŚP 2020 w Białymstoku. Koncert na Rynku Kościuszki. Wystąpi Natalia Szroeder [PROGRAM]

- Na początku zrobimy rozgrzewkę, a później zanurzymy się w specjalnie przygotowanym zbiorniku. Będzie można porozmawiać z nami o morsowaniu, ale też spróbować wejść do wody - zachęca Wojciech Michalczuk z Podlaskiego Klubu Morsów.

Pomiędzy występami na scenie będą prowadzone licytacje, a o godz. 20 tradycyjnie zostanie wypuszczone światełko do nieba. Co ciekawe, o godz. 15 przy Centrum Astoria będzie można również ogrzać się przy ognisku i... morsować!

Impreza główna rozpocznie się na rynku, o godz. 15. Zebranych do tańca porwą podlaskie Prymaki, a atmosferę podgrzeją mocne brzmienia gitar zespołów Mniej Więcej i Bright Ophidia. Wisienką na finałowym torcie będzie za to koncert Natalii Szroeder.

- Zaczynamy imprezą karaoke w Batyskafie i spotkaniem w szkole zawodowej nr. 5, gdzie będzie można skorzystać z usług fryzjerskich. Oczywiście wszystko jest dostępne za wrzut do puszki! - mówiła podczas wtorkowej konferencji Angelika Łabicka, szefowa sztabu.

- Może uda znaleźć im nowy dom? I ktoś nie tylko wesprze WOŚP wrzucając pieniądze do puszki, ale też będzie miał kogo przytulać wracając z finału - ma nadzieję Magda Łapińska, koordynatorka ds. wolontariuszy.

Podczas turnieju zmierzą się ze sobą drużyny firm, będących głównymi partnerami białostockiego finału WOŚP. Będą to PPU Palisander Sp. z o.o., Elmont Group oraz RYCAR serwis samochodowy, Klaster Obróbki Metali, Rosti Bianor. Będą również drużyny złożone z wolontariuszy WOŚP. Wejście na turniej gwarantuje dobrowolna wrzutka do puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wieczór wielokulturowy, godz. 17-20 Uniwersyteckie Centrum Kultury Wystąpią m. in.

Imprezę organizuje pub 6-Ścian. Koncert rozpocznie się o godz. 14.00. Wystąpią m.in. Robert Kasprzycki, Przemek Burel, Pan Niszment i Robert Domurat. Pomiędzy występami odbędą się licytacje. Prowadzona jest zbiórka ciekawych przedmiotów, voucherów, zaproszeń i wszystkiego, co można wystawić na aukcję.

20. Światełko do nieba

O godz. 10. wystartują juniorzy (6-10 lat) w biegu na 300 m. O godz. 11. młodzież (11-16 lat) na dystansie 1 km. Zaś bieg główny ruszy w samo południe i będzie liczyć 5 km.

Opłata startowa jest dobrowolna, chociaż nie może wynosić mniej niż 20 zł. Będzie można ją uiścić w dniu wydarzenia, wrzucając pieniądze do puszki WOŚP. Uwaga! Jest jeszcze ok. 100 wolnych miejsc! (Stan na 7 stycznia).

Specjalny pociąg zawiezie do Knyszyna!

Tradycyjnie w dniu finału z Białegostoku wyruszy pociąg specjalny do Knyszyna. Można się nim wybrać na kilkugodzinną wycieczkę, podczas której samą atrakcją jest przejazd nowoczesnym pociągiem. Opłata za bilet pamiątkowy to dowolna kwota do puszki WOŚP. Całkowity dochód z przejazdu zostanie więc przekazany na sprzęt medyczny.

Wyjazd z Białegostoku o godzinie 9:30. Po trasie 10 minut postoju na każdym przystanku - będzie więc czas na zdjęcia w ładnej scenerii. Na stacji Knyszyn postój będzie trwał dwie godziny.