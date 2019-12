Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Białymstoku 2020. Będzie się działo! Zbiórki, koncerty, pociąg, atrakcje (ZDJĘCIA)

Prace w białostockim sztabie WOŚP idą pełną parą! 12 stycznia podczas finału na Rynku Kościuszki zagra Mniej Więcej i Bright Ophidia. Nie zabraknie też tradycyjnego biegu charytatywnego, pociągu do Knyszyna i zbiórek w różnych częściach miasta.

W niedzielę 12 stycznia w całej Polsce odbędzie się 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Białymstoku oprócz zbiórek pieniędzy sztab WOŚP wraz z partnerami przygotował koncerty, pokazy, przejazd pociągiem i mnóstwo innych atrakcji. WOŚP 2020 w Białymstoku. Na scenie mocne brzmienia! Jak co roku, na scenie przed Ratuszem zagra kilka zespołów. Póki co sztab zdradził, że wystąpi grupa muzyczna Bright Ophidia. Co z pewnością ucieszy fanów metalu progresywnego! Atmosferę podgrzeje również rockowy band Mniej Więcej. - Odbędzie się też wieczorek wielokulturowy w WCK i mecz fotsalowy. Jesteśmy w trakcie tworzenia wielu wydarzeń towarzyszących finałowi. Szczegółowy program ogłosimy w pierwszych dniach stycznia - poinformowała Angelika Łabicka z białostockiego sztabu WOŚP. Czytaj też: WOŚP 2019: Domek Podlasie zlicytowany za 90 tys. zł! (zdjęcia)

Zachęca również do wsparcia zbiórki ubrań i butów dla osób potrzebujących. Można przynosić rzeczy w każdym rozmiarze, jeśli są w bardzo dobrym lub idealnym stanie. Punkt odbioru znajduje się przy Kalinowskiego 6A w Białymstoku (czynny we wtorki i czwartki, w godz. 16-19). Ale można też spakować paczkę i w dogodnym czasie zamówić kuriera. 14. Bieg "Policz się z cukrzycą" Podczas finału biegacze ciepło się ubiorą i niezależnie od warunków pogodowych staną na starcie biegu "Policz się z cukrzycą". Tym razem uczestnicy rozpoczną i zakończą trasę na placu przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. O godz. 10. wystartują juniorzy (6-10 lat) w biegu na 300 m. O godz. 11. młodzież (11-16 lat) na dystansie 1 km. Zaś bieg główny ruszy w samo południe i będzie liczyć 5 km.

Opłata startowa jest dobrowolna, chociaż nie może wynosić mniej niż 20 zł. Będzie można ją uiścić w dniu wydarzenia, wrzucając pieniądze do puszki WOŚP. Specjalny pociąg zawiezie do Knyszyna! Tradycyjnie w dniu finału z Białegostoku wyruszy pociąg specjalny do Knyszyna. Można się nim wybrać na kilkugodzinną wycieczkę, podczas której samą atrakcją jest przejazd nowoczesnym pociągiem. Opłata za bilet pamiątkowy to dowolna kwota do puszki WOŚP. Całkowity dochód z przejazdu zostanie więc przekazany na sprzęt medyczny. Wyjazd z Białegostoku o godzinie 9:45. Po trasie 10 minut postoju na każdym przystanku - będzie więc czas na zdjęcia w ładnej scenerii. Na stacji Knyszyn postój będzie trwał dwie godziny. Organizatorzy zapewniają: ciepły i wygodny pociąg

przedział muzyczny zagra Kapela Czarnoleska,

nie trzeba wysiadać z pojazdu od 9:45 do 13:30 - nawet podczas postoju w Knyszynie

możliwość skorzystania z eleganckich toalet - nawet na postoju

możliwość zwiedzania kabiny maszynisty na postoju w Knyszynie

możliwość zrobienia sobie zdjęć z gadżetami kolejowymi - np. czapka czy mundur konduktora - ciekawa atrakcja dla dzieci

możliwość powrotu idealnie na koncert WOŚP w Białymstoku

Tym razem pociąg zatrzyma się z dala od większej miejscowości (od stacji Knyszyn do Krypna jest ok. 3 km, do samego Knyszyna ok. 5 km). W związku z taką lokalizacją organizatorzy szykują dodatkową atrakcję - szczegóły w styczniu. WOŚP 2020 28. finał WOŚP odbędzie się pod hasłem: "Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej". Środki zbierane będą przede wszystkim na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Fundacja w tym roku będzie skupiać się przede wszystkim na takich dziedzinach medycyny dziecięcej jak chirurgia ogólna, kardiochirurgia czy neurochirurgia.

FLESZ: bezpieczeństwo w Sylwestra