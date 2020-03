Elastyczne przedszkole przy WSE "Orzełek" w Białymstoku świętuje jubileusz 10-lecia. Zobacz co przygotowały dzieci [zdjęcia i wideo]

Jubileusz rozpoczął się od przypomnienia historii placówki i głównego celu jaki przyświecał pomysłodawcom przedszkola. Przedszkole przy WSE w Białymstoku “Orzełek” swoje drzwi otworzyło 1 marca 2010 roku.

- Głównym celem pomysłodawców przedszkola była pomoc pracującym rodzicom w pogodzeniu obowiązków zawodowych z rodzinnymi. - mówi dyrektor przedszkola mgr Grażyna Makowiecka.

Dzieci wraz z opiekunami przygotowały specjalnie na tę okazję występy. Zobaczyliśmy układ taneczny, dzieci zaśpiewały przygotowane piosenki, a na końcu obejrzeliśmy przedstawienie o pomocnych krasnoludkach w przedszkolu.

- Jubileusz 10-lecia to wyjątkowy czas dla wszystkich związanych z przedszkolem. To czas podsumowania i refleksji nad pracą własną i pracą przedszkola. - mówi mówi dyrektor przedszkola mgr Grażyna Makowiecka - Dzisiejsza uroczystość to próba weryfikacji dorobku. Ten dorobek to praca wielu osób, których nie sposób wszystkich wymienić, ani wyliczyć tego co zrobili dla naszego przedszkola.