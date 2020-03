Dzień Kobiet 2020: Burmistrz Michałowa Marek Nazarko i jego pracownicy zaśpiewali do melodii "Ona by tak chciała" (wideo)

Mity i fakty o koronawirusie. Nie daj się panice!

Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 dociera do kolejnych krajów. Ale w Chinach spada liczba nowych zakażeń i zgonów. Duże ogniska choroby pojawiły się za to m.in. we Włoszech, Korei Południowej i Iranie. W Internecie znajdziemy mnóstwo informacji dot. koronawirusa, ale nie we wszyst...