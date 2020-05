Dzień Dziecka w Białymstoku. W tym roku nie będziemy przebierać w atrakcjach

Koronawirus pokrzyżował plany dzieciom, które jak co roku planowały hucznie świętować swój dzień. Zazwyczaj pod koniec maja wszystkie białostockie placówki i instytucje prześcigają się w pomysłach i ofertach na Dzień Dziecka. Niestety w tym roku jest inaczej.

Jedyną z dwóch atrakcji, które udało nam się znaleźć, jest "Filmowy Dzień Dziecka Online" organizowany przez Białostocki Ośrodek Kultury

W niedzielę 31 maja (godz.12.00) oraz w poniedziałek 1 czerwca (godz. 18.00) dzieci będą mogły wspólnie obejrzeć film „Pettson i Findus – mały kłopot, wielka przyjaźń”, a po seansie, w ramach warsztatów plastycznych, stworzyć własnego kociego przyjaciela.

Bilety, w cenie 12 zł. są do kupienia TUTAJ.

Krótkie warsztaty “Stwórz własnego Kota Findusa” via YouTube udostępnimy po pierwszym pokazie filmu, ok. godz. 13:30.

Po kupieniu biletu, na podany przez kupującego adres mailowy wysłane zostanie potwierdzenie zakupu biletu. Na ten sam adres mailowy, w dniu pokazu (31 maja lub 1 czerwca) na 5 minut przed seansem (ok. godz. 11:55 / ok. godz. 17.55) zostanie wysłany link do filmu wraz z hasłem. Oglądanie filmu można rozpocząć w trakcie pierwszej godziny trwania seansu. Link będzie aktywny jeszcze przez godzinę po zakończonym pokazie.