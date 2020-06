Dzień Dziecka na Onkologii. Góra prezentów trafiła do najmłodszych (zdjęcia)

Z czym kojarzy się Dzień Dziecka? Z prezentami, beztroską i radością. Na oddziale onkologii szpitala dziecięcego w Białymstoku na co dzień tego dziecięcego szczęścia nie ma niestety zbyt wiele. Jednak trudno nie ucieszyć się na widok góry prezentów, która pojawiła się 1 czerwca na szpitalnym korytarzu. Każdy z 35 pacjentów onkologii znalazł tam przygotowaną specjalnie dla siebie paczkę.

- W środku były przede wszystkim zabawki - lalki, samochodziki czy klocki, a także smartwatche, ubranka, aparaty fotograficzne, słuchawki bezprzewodowe, rowerki, książki i słodycze - wylicza Paweł Trofimiuk.

Wszystko skomponowane było tak, by każde dziecko otrzymało prezenty na podobnym poziomie. A do tego ogromny karton przyborów plastycznych na świetlicę.

To wszystko zasługa ludzi o wielkim sercu, których skrzyknąć postanowił właśnie pan Paweł, właściciel firmy Perfekt-Stal. Do współpracy zaprosił białostockie firmy, głownie te, które w czasie pandemii nie przerywały swojej pracy. W pomoc włączyło się aż 15 z nich. To między innymi Promostal, Instal,Pakar, Aquarius, Palisander, Promotech Strabag, Alex czy Samasz. W "Dzień Dziecka na Onkologii" włączyła się też Szkoła Podstawowa nr 12 w Białymstoku, harcerze z parafii św. Faustyny i miłośnicy zwierząt.