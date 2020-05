Dzień Dziecka na Onkologii. Białostockie firmy i miłośnicy zwierząt obdarują małych pacjentów

- Zajmują się różnymi branżami. To między innymi. Promostal, Instal,Pakar, Aquarius, Palisander, Promotech Strabag, Alex czy Samasz - wylicza Trofimiuk.

Do współpracy zaprosił białostockie firmy, głownie te, które w czasie pandemii nie przerywały swojej pracy. W pomoc włączyło się aż 15 z nich.

- Mój syn też kiedyś leżał na onkologii i przechodził tę ciężką chorobę. Wtedy miałem duże wsparcie z zewnątrz. I to jest moje podziękowanie. Kiedyś ktoś mi pomagał, teraz pomagam ja. I póki są ludzie z dobrym sercem, to się udaje - przyznaje pan Paweł.

Swoje wsparcie zaoferowały także "Zwierzoluby", białostocka nieformalna grupa społeczna, zajmująca się pomocą dla zwierząt.

- Chcieliśmy objąć opieką jedno dziecko. Jednak odzew był tak duży, że uda się obdarować kilkoro dzieciaczków. Do tego robimy też dużą paczkę na szpitalną świetlicę - mówi Agnieszka Mosiej ze "Zwierzolubów". - To bardzo fajna akcja. Pokazuje że mimo koronawirusa możemy się zmobilizować i podzielić grosikiem by wesprzeć innych - dodaje.

W paczkach są m.in. zabawki, ubranka czy przybory plastyczne. Prezenty zostaną przekazane dzieciom już w poniedziałek.