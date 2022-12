Drugi sklep "ALDI" w Białymstoku otwarty. Nowy market popularnej sieci spożywczej zlokalizowany jest przy ul. Wierzbowej 6. Sprawdź promocje

Niespełna tydzień po otwarciu pierwszego sklepu "ALDI" w Białymstoku (przy ul. Kraszewskiego 45), mamy już drugi market tej sieci w naszym mieście. Tym razem nowy sklep stanął na ul. Wierzbowej 6 - w miejscu, gdzie zlokalizowany był dotychczas kultowy dla białostoczan klub "Krąg", który wyburzono.

Klienci, którzy odwiedzą sklep ALDI w Białymstoku będą mieli okazję skorzystać z atrakcyjnych promocji na wszystkie produkty marek własnych ALDI. Z kolei w dniu otwarcia - po zakupach, w godzinach od 10.00 do 17.00 przed sklepem na odwiedzających ALDI czeka bezpłatny poczęstunek z foodtrucka, w którym za okazaniem paragonu będzie można odebrać „COŚ” na wynos!

Każde otwarcie sklepu ALDI to dla nas ogromny sukces, jest to potwierdzenie naszego rozwoju. Jako sieć jesteśmy dziś obecni w każdym województwie i chcemy także zagościć w większości polskich domów. Nasi klienci wiedzą, że w ALDI znajdą lokalne i międzynarodowe produkty wysokiej jakości, ponieważ ALDI ma to coś, czego nie ma nigdzie indziej, po co warto wracać do nas, zgodnie z myślą Raz ALDI zawsze ALDI. Wierzymy, że klienci naszej nowej lokalizacji w Białymstoku znajdą również to „coś” i zyskają przekonanie, że ALDI to pewność udanych zakupów – mówi Wojciech Seroczyński, Kierownik Sprzedaży ALDI w Polsce.