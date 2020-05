Daniel M., syn Zenka Martyniuka już opuścił areszt tymczasowy za kaucją

Daniel M. do aresztu tymczasowego trafił 9 kwietnia br. Umieścił go tam Sąd Rejonowy w Białymstoku na wniosek prokuratora, który postawił mu zarzut trzykrotnego kierowania samochodem choć sąd wydał wobec Daniela M. "zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym" (art 244 kk w zb. z art 180a kk).

Sąd aresztował Daniela M. bowiem uznał z dużym prawdopodobieństwem, że jest on sprawcą zarzucanych mu czynów oraz że będzie mataczył lub utrudniał postępowanie, aby uniknąć odpowiedzialności karnej. W areszcie syn króla disco polo miał przebywać do 8 maja do godz. 14.00, czyli do piątku. Prokuratura uznała jednak, że na dwa dni przed tym terminem (czyli 6 maja) Daniela M. można z aresztu zwolnić stosując wobec niego inne, wolnościowe środki zapobiegawcze.