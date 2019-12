Czołg i wystawa sprzętu wojskowego będzie jeździć po regionie [zdjęcia]

Projekt realizuje Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Czemu By Nie”. Województwo podlaskie jest partnerem przedsięwzięcia - informują Wrota Podlasia.



Wystawy

- To nie jest stała wystawa – mówi Wojciech Hernik, wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Czemu By Nie”. – Będziemy odwiedzali różne miejsca w regionie, by przybliżać dzieciom, młodzieży i dorosłym historię sprzętu i wyposażenia wojskowego od czasów I wojny światowej aż do czasów współczesnych.

Podkreśla, że duża część sprzętu pochodzi z prywatnych kolekcji miłośników wojskowego wyposażenia z Poznania, Wrocławia, Szczecina czy Katowic.



Historyczny kalendarz

Kolejnym elementem jest wyjątkowy kalendarz na rok 2020 poświęcony wydarzeniom z okresu wojny polsko-bolszewickiej, które rozegrały się na terenie województwa podlaskiego.

- Kalendarz powstał by przypomnieć ludziom 1920 rok. Każdy miesiąc to jedna bitwa, która została opisana ze szczegółami: gdzie się odbyła, którego dnia, kto walczył, jakie oddziały, jakim sprzętem i kto wygrał – opowiada z zapałem Wojciech Hernik. - Przechodząc w ten sposób przez cały rok 1920 chcemy pokazać i uświadomić ludziom, jaki to był ważny rok dla naszej niepodległości – mówi.