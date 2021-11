Cmentarz w Wasilkowie. Zobacz rzeźby wypełniające niezwykłą nekropolię (zdjęcia)

Cmentarz rzymskokatolicki w Wasilkowie powstał w II połowie XIX wieku. Nekropolia co roku, w okresie Wszystkich Świętych, zachwyca odwiedzających ją ludzi. Na cmentarzu znajduje siedem grup rzeźb, nawiązujących tematyką do pasji i zmartwychwstania Jezusa, dwie fontanny i około sześćdziesięciu zabytkowych nagrobków, z których najstarszy jest z 1896 roku. Można tam też znaleźć posągi aniołów, bramy, balustrady i mury, na których wyryto wersety z Pisma Świętego, fragmenty pieśni i wiersze odnoszące się treścią do śmierci i życia wiecznego.

Rzeźby powstały przed rokiem 1956. Ksiądz Wacław Rabczyński zbudował wówczas również kościół, a w pobliskiej Świętej Wodzie kaplicę i stacje kalwaryjskie.

W 2002 roku wasilkowski cmentarz został wpisany do rejestru zabytków. Założono również Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej, do którego zadań należy m.in. konserwacja wystroju cmentarza.