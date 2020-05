Choroszcz wspiera Marysię z białaczką. Mieszkańcy przynoszą tysiące nakrętek do metalowego serca (ZDJĘCIA)

Od stycznia do dziś Marysia przebywa w szpitalu. Ma wykonywane badania, na podstawie których lekarze, obserwując jak organizm zareaguje, decydują o dalszym jej leczeniu.

Choć przebywają na oddziale onkologii, Marysia i jej rodzice są bardzo pogodni i niespotykanie dzieli. Radość i pozytywna energia ich nie opuszcza. To od nich wiemy, że Marysia to dziewczynka bardzo towarzyska, komunikatywna, aktywna, szybka, sprytna, lubiąca towarzystwo innych dzieci. I wiemy też, że to urodzona pianistka. Na pytanie: kim chciałaby zostać w przyszłości, zawsze odpowiada: pianistką. Jeszcze przed chorobą uczęszczała na lekcje pianina i to z doskonałym rezultatem! Przygotowywała się nawet do egzaminów do szkoły muzycznej. Choroba pokrzyżowała wszelkie plany - mówi Glińska.