Chińska przygoda Fair Play Crew. Tancerze pokażą spektakl

Tancerze z Fair Play Crew są wizytówką Białegostoku. Od jakiegoś czasu nie tylko w świecie tanecznym, ale też w komediowym. Tym razem odwiedzili Chiny.

To nasz trzeci program, który nagrywamy w Chinach - mówi Wojciech Blaszko z Fair Play Crew. - A jak to się stało, że w ogóle do Chin trafiliśmy? Chiński, nazwijmy go head talent hunter, znalazł nas na YouTube i wysłał zapytanie czy chcielibyśmy wziąć udział w programie komediowym przez nich realizowanym. Oczywiście odpowiedzieliśmy, że tak! Mowa o programie "Top Funny Comedian - season VI", gdzie ekipa z Białegostoku pojawiła się gościnnie. I to całym składem FPC. Oprócz Wojciecha Blaszko, do Chin pojechali też Cezary Krukowski, Marcin Rogalski, Rafał Kamiński, Karol Niecikowski i Błażej Górski. - Chińczycy przyjmują nas bardzo dobrze - zapewnia Blaszko. - Zresztą podobnie jak ludzie w innych częściach świata. Pewnie dlatego, że rodzaj komedii, który uprawiamy, nie wymaga słów by być zrozumianym.

Jak dodaje tancerz to tak zwany body humor, który jest dla wszystkich na całym świecie zrozumiały tak samo. Pojawia się on w spektaklach komediowo-tanecznych realizowanych przez FPC. Jeden z nich, "Seriously Funny" ekipa przy okazji pokazuje również w Chinach. Czytaj też: Fair Play Crew wygrało w Przeglądzie Kabaretowym PAKA. Świętują zwycięstwo To zbiór zabawnych historii opowiedzianych uniwersalnym językiem ruchu, tańca, gry aktorskiej i pantomimy. Spektakl jest dowcipny, błyskotliwy i zaskakujący. Zrodził się z połączenia niegasnących pokładów abstrakcyjnego poczucia humoru, wieloletniego doświadczenia scenicznego, znakomitych umiejętności, świetnej muzyki, efektów dźwiękowych na żywo. Dzięki temu, że bawi bez słów, spodobał się nie tylko w Chinach, gdzie tancerze wciąż wracają, ale również m.in. na Słowacji, we Włoszech, Belgii czy Wielkiej Brytanii. Co ciekawe spektakl "Seriously Funny" został wydany również w postaci płyty DVD.

- Oczywiście często do gotowych już skeczów, dodajemy jakieś smaczki związane z danym krajem, albo nawet miastem w którym obecnie występujemy, żeby było ciekawie, fajnie i bardziej swojsko - zapewnia Wojtek. W wolnych chwilach tancerze... zwiedzają. I to nie tylko zabytki, ale też bary, restauracje i przybytki kulinarne. Czytaj też: Grupa Chłopaky z kolejnym hitem. Tancerze Fair Play Crew podbijają scenę muzyczną - Od kilku lat pasjonuję się kuchnią, a gotowanie to moje hobby - twierdzi Wojtek Blaszko. - Jak byliśmy w Hongkongu, to na ulicy przy której mieszkaliśmy było około 30 restauracji z gwiazdkami Michelin więc próbowaliśmy. W ogóle jak jesteśmy w różnych miejscach na całym świecie to zbieram przepisy tego, co mi smakuje najbardziej. Założycielami grupy Fair Play Crew są Cezary Krukowski, Wojciech Blaszko, Rafał Kamiński, Karol Niecikowski oraz Artur Kosicki, który zarzucił taniec na rzecz prawa. Kilka lat później skład FPC wzmocnili Błażej Górski i Marcin Rogalski. Razem tworzą grupę tancerzy, choreografów i kreatywnych twórców, którzy dzięki swojemu talentowi i pasji mają dziś na koncie realizację wielu prestiżowych projektów tanecznych, teatralnych i medialnych.

W ciągu ponad 20 lat działalności artystycznej zdobyli szereg nagród i wyróżnień w Polsce i za granicą, a szkoła tańca którą prowadzili do niedawna w Białymstoku wprost pękała w szwach. W 2015 roku zostali zwycięzcami 31. Przeglądu Kabaretowego PaKa. To otworzyło im drogę na sceny kabaretowe i ugruntowało pozycję świetnych performerów, której bronią do dziś.

