Budżet Obywatelski 2021. Zobacz najciekawsze projekty ogólnomiejskie. Mogą powstać dzięki Waszym głosom

35 ogólnomiejskich i 82 osiedlowe – tyle projektów zakwalifikowało się do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Ich łączna wartość to ponad 36 mln zł. Do dyspozycji jest 12 mln zł. Głosowanie wystartuje 1 października. Zobacz najciekawsze projekty ogólnomiejskie.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zweryfikował 150 przedsięwzięć zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2021. Do głosowania mieszkańców zostało wytypowanych 117. Wśród nich jest 35 projektów ogólnomiejskich i 82 osiedlowe. TU ZOBACZ Z ROKU UBIEGŁEGO Projekty osiedlowe, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, dotyczą 27 białostockich osiedli. Najwięcej przedsięwzięć obejmuje Dziesięciny II (9), Antoniuk (6) i Starosielce (6), ale jest też Wygoda (5), Centrum (5), Wysoki Stoczek (4) i Jaroszówka (4). Szacunkowa wartość zadań osiedlowych to ponad 19 mln 905 tys. zł, ogólnomiejskich – około 16 mln 137 tys. zł mln zł, łącznie – ponad 36 mln zł. Znajdziemy tam m. in. projekty budowy miejsc aktywności, modernizacje i budowa parkingów, warsztaty, festyny, budowa boisk. Natomiast projekty ogólnomiejskie to przede wszystkim pomniki, ale też zielone przystanki, podpórki rowerowe, tężnie solankowe, czy budowa terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. Głosowanie odbędzie się między 1 a 15 października 2020 r. Jedna osoba będzie mogła zagłosować maksymalnie na cztery projekty z dowolnej kategorii. Mieszkańcy będą mogli oddawać głosy w wersji papierowej lub przez internet. Wypełnioną kartę do głosowania będzie można oddać w miejscach:

- Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1,

- Departamencie Obsługi Mieszkańców przy ul. J. K. Branickiego 3/5,

