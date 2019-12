Boże Narodzenie 2019 Białystok: Tradycyjna Wigilia dla osób ubogich i potrzebujących. Każdy jest mile widziany (ZDJĘCIA)

W wigilijny dzień sala gimnastyczna Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Kościelnej zamieni się w przytulne miejsce spotkań. Ugoszczeni zostaną ubodzy, samotni i potrzebujący. Każdy będzie mógł spędzić czas przy wspólnym posiłku, ale też zabrać jedzenie ze sobą.

Potraw z pewnością starczy dla wszystkich, bo wolontariusze przygotują łącznie aż dwie tony świątecznych specjałów! Ale najważniejsze, że tego dnia wszyscy będą mogli poczuć się jedną rodziną.

- Zawsze podkreślamy, że jest to zazwyczaj jedyna Wigilia dla osób ubogich i samotnych. One we własnych domach nie tego nie powtarzają. Ta idea zrodziła się ze starej polskiej tradycji, kiedy zostawialiśmy wolne miejsce dla gościa. To czas nie tylko oczekiwania na Boże Narodzenie, ale też dzieło miłosierdzia. W tym dniu staramy się być podobni do syna bożego, który przygarnia do siebie - mówił podczas czwartkowej konferencji ks. Jerzy Sęczek, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej.