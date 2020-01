Białystok. Wschodni Ośrodek Sztuk Walk na Węglówce już gotowy. Powstał za pieniądze z budżetu obywatelskiego. Kto będzie mógł wynająć sale?

- Pierwszeństwo będą miały stowarzyszenia oraz kluby sportowe realizujące zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - podkreśla Agnieszka Błachowska.

To nie do końca odpowiada pomysłodawcom ośrodka. Zgłaszając projekt do budżetu obywatelskiego, proponowali, by służył on klubom i szkołom trenującym wschodnie sztuki walk. Odbywałyby się tu nie tylko zajęcia dla każdej grupy wiekowej, ale też zawody, seminaria itp. Kluby, tworząc np. federację, zarządzałyby całym budynkiem, jednocześnie wynajmując go od miasta. Dzięki temu miałyby możliwość pozyskiwania sponsorów, profesjonalnego wyposażenia sal.

- Prosimy, by ZMK realizował założenia wniosku złożonego do budżetu obywatelskiego, który poparło blisko osiem tysięcy białostoczan. Uważamy, że wynajem na godziny zmniejsza potencjał tego projektu drastycznie. W naszym mieście jest sporo sal, które można wynająć na określony czas - podkreśla Rafał Gólcz, przedstawiciel klubów, które zgłosiły ośrodek do budżetu obywatelskiego. Jednocześnie ciągle liczy na dialog z Zarządem na temat obiektu na Węglowej.