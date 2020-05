Białystok. Więcej wiernych w kościołach. Jedna osoba na 10 metrów

Poluzowanie restrykcji w obiektach sakralnych nastąpi wcześniej niż w sferze usług. Fryzjerzy i kelnerzy wracają do pracy, pod specjalnymi zasadami, od poniedziałku 18 maja 2020 roku. Wierni do świątyń będą mogli udać się liczniej już dzień wcześniej w niedzielę 17 maja [17.05.2020]. Ta różnica ma wymiar symboliczny. To wigilia setnych urodzin papieża Jana Pawła II. Karol Wojtyła przyszedł na świat 18 maja 1920 roku w Wadowicach (zmarł 2.04.2005. w Watykanie]