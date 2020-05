Białystok. Walczą o życie Klaudii z okolic Sokółki. Dziewczynka wylała na siebie wrzący olej. Zbiórka środków na zakup sztucznej skóry

Lekarze walczą o życie małej Klaudii z okolic Sokółki. Dziewczynka wylała na siebie wrzący olej. Oparzenia pokrywają 60 proc. jej ciała. Podlascy Aniołowie uruchomili zbiórkę pieniędzy m. in. na zakup sztucznej skóry. Początkowo zakładali zdobycie 40 tys. w 40 godzin.

Pieniądze ze zbiórki pozwolą sprowadzić z zagranicy sztuczną skórę "Integra". To jedyny preparat tego typu stosowany przy rozległych oparzeniach u dzieci i dorosłych. Wszelkie inne metody mają wyraźnie gorsze efekty terapeutyczne i kosmetyczne. Wszczepienia Integry można dokonać tylko między trzecią a szóstą dobą od wypadku. Niezwykle istotny jest teraz czas.

- Nazbieraliśmy tę kwotę w dwie godziny. Jesteśmy bardzo zaskoczeni i wdzięczni za każdą wpłaconą złotówkę, ale to jeszcze nie koniec! Lekarze oszacowali, że na leczenie i rehabilitację dziewczynki potrzeba o wiele więcej środków, ok. 150 tys. zł. Nie zamykamy zbiórki i nadal prosimy o wsparcie - mówi Stefan Sochoń z Fundacji Podlascy Aniołowie.

Operacja dziewczynki może odbyć się już w poniedziałek.

- Będzie to pierwsza operacja z użyciem tego rodzaju sztucznej skóry w Białymstoku, którą przeprowadzi znany chirurg. Jesteśmy dobrej myśli. Stan dziewczynki na ten moment jest ciężki, ale stabilny. Jest nieprzytomna i zaintubowana, dostaje silne środki przeciwbólowe - mówi Katarzyna Krahel z Fundacji Podlascy Aniołowie. - Optymistyczne jest to, że mamy środki na pierwszą operację. To wspaniałe, że mimo trudnej sytuacji związanej z koronawirusem, znajdują się darczyńcy. Dziękujemy z całego serca - dodaje społeczniczka.