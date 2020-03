Białystok. Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Zakaz odwiedzin. W obawie przed koronawirusem [ZDJĘCIA]

Zakaz obowiązuje do odwołania, zarówno w lokalizacji przy ul. Skłodowskiej, jak i ul. Żurawiej.

Do szpitala można będzie wchodzić jedynie wejściem obok Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, od strony Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego.

Od 4 marca zamknięte będzie wejście do szpitala od strony ul. Skłodowskiej, zamknięte będzie również przejście między szpitalem a budynkiem poradni.

– W ciągu kilku najbliższych dni wprowadzona zostanie zewnętrzna wstępna kwalifikacja pacjentów – dodaje Katarzyna Malinowska-Olczyk. – W specjalnych pomieszczeniach kontenerowych, ustawionych przed wejściem do szpitala, przeprowadzana będzie wstępna kwalifikacja chorych. Będzie podejmowana decyzja, kto może wejść do szpitala na Szpitalny Oddział Ratunkowy, a kto wymaga zgłoszenia się bezpośrednio na zakaźną izbę przyjęć przy ul. Żurawiej 14. Te osoby nie będą mogły wejść do szpitala.

