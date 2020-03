Białystok. Uniwersytecki Szpital Kliniczny i Śniadecja. Zakaz odwiedzin. W obawie przed koronawirusem [ZDJĘCIA]

– W ciągu kilku najbliższych dni wprowadzona zostanie zewnętrzna wstępna kwalifikacja pacjentów – dodaje Katarzyna Malinowska-Olczyk. – W specjalnych pomieszczeniach kontenerowych, ustawionych przed wejściem do szpitala, przeprowadzana będzie wstępna kwalifikacja chorych. Będzie podejmowana decyzja, kto może wejść do szpitala na Szpitalny Oddział Ratunkowy, a kto wymaga zgłoszenia się bezpośrednio na zakaźną izbę przyjęć przy ul. Żurawiej 14. Te osoby nie będą mogły wejść do szpitala.

Drzwi przed odwiedzającymi zamknął również szpital wojewódzki, czyli popularna "Śniadecja".

Obostrzenia wprowadziły też dwa inne białostockie szpitale - MSWiA oraz Białostockie Centrum Onkologii. Tu można odwiedzać pacjentów, ale tylko pojedynczo. Zakaz wstępu mają za to dzieci do 15. roku życia. Dyrekcja BCO zaleca też, by osoby, które mają niepokojące objawy nie przychodziły na umówione wizyty. Wskazuje, by najpierw skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

