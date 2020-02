Białystok Tattoo vol. 4 marzec 2020. Będzie wielkie tatuowanie w Białymstoku w Camelocie

Niedziela:

1. Tatuaż mały czarno-szary

2. Tatuaż animowany

3. Tatuaż muzyczny

4. Tatuaż duży kolorowy

5. Tatuaż dnia II

6. Best of the best.



Białystok Tattoo na pomoc małemu Erykowi

Białystok Tattoo pomaga już po raz kolejny. Podczas Białystok Tattoo vol.4 odbędzie się kilka licytacji na rzecz chorego Eryka. Eryk ma 5 lat. Jest dzieckiem niepełnosprawnym, u którego stwierdzono obustronny niedowład kurczowy, spastyczność kończyn dolnych. Ograniczenie ruchu kończyn wynika z uszkodzeń układu nerwowego w obrębie drogi ruchowej. Eryk nie pionizuje się, nie chodzi samodzielnie. Na dłuższe odległości potrzebuje wózka, balkonika. Wymaga ciągłej , systematycznej i częstej rehabilitacji oraz turnusów rehabilitacyjnych.

Czy warto wybrać się na Białystok Tatto vol. 4? Zobaczcie zdjęcia z poprzednich edycji.