Białystok. Targowisko miejskie przy ul. Kawaleryjskiej znowu otwarte. Co kupisz? [zdjęcia]

Ze względu na sytuację związaną z epidemią koronawirusa targowisko miejskie w Białymstoku było zamknięte od 15 marca do 20 kwietnia. W tym okresie osoby prowadzące w tym miejscu działalność gospodarczą były zwolnione z opłat stałych, to znaczy z czynszu i opłaty rezerwacyjnej.

Dotyczyło to wszystkich 662 dzierżawców, z którymi jest podpisanych 1486 umów na dzierżawę punktów handlowych. Z tego powodu do spółki Lech, zarządzającej targowiskiem, nie wpłynęło 430 tys. zł. Od wtorku (21 kwietnia) do odwołania opłaty stałe od dzierżawców będą pobierane w wysokości 50%.

Na czynnym już targowisku należy stosować przepisy zapewniające bezpieczeństwo podczas trwania epidemii. W poszczególnych punktach handlowych obowiązuje limit klientów do 4 osób. W każdym lokalu mają być zapewnione rękawiczki i środki dezynfekujące. Minimum co godzinę ma odbywać się obowiązkowa dezynfekcja stanowiska obsługi i stanowiska kasowego. Ponadto każda osoba na targowisku ma mieć zakryte usta i nos. Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami na miejskim targowisku nie obowiązują ograniczenia dotyczące godzin obsługi osób starszych.