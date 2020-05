Białystok. StrEat Food Młynowa przygotowuje się na otwarcie 23.05.2020 [zdjecia]

Zanim pójdziesz do restauracji, zobacz jak teraz będzie to wyglądać!

- StrEat Food Młynowej nikomu już przedstawiać nie trzeba - jest to miejsce kultowe, gdzie każdy czuje się dobrze i znajdzie coś dla siebie. Rok 2020 nie zaczął się zbyt szczęśliwie i zamknął nas w domach, jednak dzięki sprawnemu opanowaniu sytuacji powoli wracamy do aktywności, które lubimy. Gorące promienie słońca i cudowna aura letniego wypoczynku - to to, co zapewniamy od kilku lat dla naszych mieszkańców odwiedzających strefę na Młynowej - informuje Sylwia Zdanewicz z projekt Młynowa.