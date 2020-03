Białystok: Specjalne godziny seniorskie w sklepach od 10 do 12? Apel do sklepikarzy

Od 23 marca rusza przyjmowanie wniosków do budżetu obywatelskiego 2021. Termin zakończenia przyjmowania wniosków, który był pierwotnie przewidziany na 24 kwietnia został wydłużony do końca czerwca. Z powodu trwającego stanu zagrożenia epidemicznego nie odbędą się maratony pisania wniosków (zaplanowane na 26 marca, 2, 16 i 21 kwietnia) - poinformował prezydent Tadeusz Truskolaski.

Podczas konferencji prezydent Tadeusz Truskolaski, tak jak prezydent Krakowa, zaapelował do podmiotów prowadzących sklepy o wprowadzenie godzin seniorskich - by w godzinach 10-12 zakupy mogli robić wyłącznie seniorzy. - Dzięki temu w tych godzinach byłoby mniej ludzi, a z drugiej strony seniorzy byliby mniej zagrożeni na ewentualne zarażenie - podkreślał.

Głosowanie mieszkańców na poszczególne projekty potrwa od 1 do 15 października. Ogłoszenie wyników planowane jest do 31 października.

Prezydent apelował też do czynników rządowych, by Sejm przyjął uchwałę o przywróceniu handlu w każdą niedzielę. - Wtedy nie będzie sobotnich spiętrzeń w handlu detalicznym - mówił.

Odniósł się też do szeregu pytań. M.in. o to, czy można - tak jak jest to praktykowane w Warszawie - zawiesić bilet okresowy, który ktoś go kupił i aktywował przed rozpoczęciem się epidemii, a teraz z niego nie korzysta, bo boi się jeździć autobusami. - Oczywiście śledzimy rozwiązania z innych miast. Nasz regulamin nie przewiduje jednak zawieszenia biletu, jeśli jest on aktywowany. Nie można go już wtedy wycofać. Natomiast bilety kupione na kwiecień, które nie zostały jeszcze aktywowane, mogą zostać zwrócone - mówił prezydent.