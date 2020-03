Białystok: Rekrutacja do szkół podstawowych 2020. W czwartek miasto poda listy do klas pierwszych

W czwartek (26 marca) komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, którzy brali udział w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych.

Czytaj też: Koronawirus w Białymstoku. Rekrutacja do przedszkoli. Jednak można będzie załatwić formalności online

– Jeśli ktoś z rodziców lub opiekunów prawnych nie wyraża zgody na umieszczenie imienia i nazwiska dziecka (kandydata) na stronie, to prosimy o przesłanie podpisanego oświadczenia w formie skanu na adres e-mail placówki pierwszego wyboru – podkreśla Rafał Rudnicki. – Wystąpię także do placówek z prośbą o umieszczenie w budynkach skrzynek, do których rodzice będą mogli wkładać potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do danej szkoły.

Rodzice kandydata zakwalifikowanego do danej szkoły, są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do tej placówki w terminie do 31 marca do godz. 15. Miasto zachęca do elektronicznego potwierdzania woli poprzez wysłanie skanu podpisanego oświadczenia na e-mail placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane.