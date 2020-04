Białystok. RCKiK czeka na ozdrowieńców. Ich osocze może pomóc w walce z koronawirusem

Wśród nich jest m.in. Krzysztof Drabikowski, muzyk, który był podlaskim "pacjentem zero". Mężczyzna skontaktował się już z RCKiK.

- Nie ma co kryć się po kątach i wstydzić się, że miało się wirusa. Ważne żeby ci, którzy to przechodzili, zgłaszali się. To może przecież pomóc innym. Jeśli można uratować komuś życie, to czemu by tego nie zrobić - mówi muzyk.