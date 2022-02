Białystok. Podlaskie gminy i powiaty dostaną 207 mln zł rządowej pomocy na budowę, przebudowę i modernizację dróg

– Najważniejsze, że środki RFRD, podatki mieszkańców naszego województwa wracają na tę ziemię, że rząd te pieniądze nam przekazuje. Słyszymy narzekania, że budżety niektórych gmin czy powiatów są uboższe. W przypadku powiatu białostockiego co roku mamy o 2 mln zł większe wpływy z podatków, a rządowe środki to duży plus. W tym naborze nasze inwestycje są warte prawie 95 mln zł, z czego 47 mln zł pochodzi z RFRD, co pozwoli zbudować 40 km dróg. Bez pieniędzy rządowych byłoby to niemożliwe – stwierdził starosta białostocki Jan Perkowski.