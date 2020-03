Białystok. Pierwsza automatyczna pralnia samoobsługowa Speed Queen już działa. Ubrania będziemy mogli prać przez całą dobę. CENNIK

By ułatwić korzystanie z pralni znajdziecie w niej instrukcję, krok po kroku, co musicie zrobić, żeby skorzystać z systemu pralek automatycznych. Cały proces jest w pełni zautomatyzowany, czyli nie musimy podawać płynów. Są dodawane automatycznie.

- Nasza pralnia dedykowana jest osobom, którym zepsuła się pralka lub mają dużo prania. W domu muszą robić to na kilka razy, a to jest z ekonomicznego punktu widzenia nieopłacalne - mówi Wojciech Stasiełuk, właściciel pralni Speed Queen. - Tutaj po praniu możemy korzystać z sześciu 15 kg suszarek.

- Ze względu na to, że z pralni mogą korzystać osoby uczulone na niektóre środki, mają możliwość stosowania swoich własnych - dodaje Stasiełuk. - Dlatego zostały stworzone dwa programy, w których klient może dozować własne środki, ale jedynie do bębna i tylko w postaci kapsułek.

Jak korzystać z automatycznej pralni Obsługa jest bardzo prosta. Niebieskie podświetlenie oznacza wolną pralkę, czerwone - pralka jest zajęta. Klikamy na panel sterujący, jeżeli chcemy wybrać pranie, wybieramy opcję "pranie”. Następnie pojawia nam się cena. I teraz możemy przejść do płatności. Analogicznie jest jeśli chcemy wybrać suszenie. Tutaj mamy do wyboru czas suszenia, od 15 do 60 minut.

Cennik pralnia samoobsługowa Białystok

Płacić możemy bilonem, banknotami lub kartą. Za pranie 9 kg wsadu zapłacimy 18 zł, 15 kg - 30 zł, 20 kg - 42 zł.

Pralnia wprowadziła karty stałego klienta. Upoważnia do zniżek. Jednorazowy koszt to 50 zł, do wykorzystania na pranie mamy 30 zł. I to ze zniżką. Na przykład na 9-kilogramowym praniu zaoszczędzimy 2 zł.

Czy pranie po kimś jest higieniczne? - W ostatniej fazie prania dodawany jest środek dezynfekujący. Nie tylko odzież jest zdezynfekowana, ale też bęben pralki - zapewnia Wojciech Stasiełuk. - Dlatego nie ma obawy, że jeżeli wrzucimy do pralnicy po kimś ubrania, przejdą na nasze ubrania wirusy, czy bakterie. Także w suszarce.