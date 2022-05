Białystok. Pasaż Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie może się znacząco zmienić. Oto projekt studentów Politechniki Białostockiej [ZDJĘCIA]

Pasaż łączący ul. Akademicką i Marii Skłodowskiej-Curie, na którym od ponad 30 lat stoi Pomnik Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, niedługo możne znacząco się zmienić.

Co roku tym miejscu odbywają się uroczystości z okazji rocznicy Bitwy pod Monte Casino. W 2024 roku upłynie 80 lat od tego wydarzenia. By w wyjątkowy sposób uczcić okrągłą rocznicę, białostockie organizacje kombatanckie chciałyby uatrakcyjnić miejsce wokół pomnika. O pomoc zwróciły się więc do Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.