Białystok. Otwarte orliki i stadion lekkoatletyczny. Czy białostoczanie ćwiczą? [zdjęcia]

Koronawirus. Drugi etap znoszenia i łagodzenia obostrzeń

4 maja rozpoczął się drugi etap znoszenia i łagodzenia obostrzeń wprowadzonych w związku z walką z koronawirusem. Otwarto hotele, galerie handlowe, od tego dnia możliwe jest także prowadzenie zajęć na orlikach, kortach tenisowych czy boiskach do siatkówki plażowej.

Jak podaje Ministerstwo Sportu - obowiązujący limit uczestników na każdym boisku to 6 osób plus osoba prowadząca zajęcia. Limit dotyczy jedynie osób korzystających z obiektu. Nie dotyczy on osób niezbędnych do jego obsługi.