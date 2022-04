Białystok. Ordynatorzy i kierownicy oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Zobacz, kto rządzi w Śniadecji [ZDJĘCIA]

Kierownicy oddziałów w Śniadecji

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku to - obok Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz Szpitala MSWiA - największa placówka w Białymstoku, w której leczą się pacjenci z całej Polski. Szpital usytuowany jest w centrum miasta , przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 26.

W Śniadecji znajduje się 17 oddziałów, w których hospitalizowani są mieszkańcy z całego województwa podlaskiego oraz z Polski. Pracą każdego z oddziałów kieruje tzw. lekarz kierujący. To on zarządza działaniami konkretnego oddziału. Aby zobaczyć sylwetki wszystkich kierowników oddziałów, przejdź do galerii zdjęć.