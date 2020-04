Białystok opracowuje Budżet Obywatelski 2021. Projekty można zgłaszać do końca czerwca (zdjęcia)

Białystok: Będą specjalne godziny dla seniorów w sklepach?

Prezydent Tadeusz Truskolaski apeluje do podmiotów prowadzących sklepy o wprowadzenie godzin seniorskich - by w godzinach 10-12 zakupy mogli robić wyłącznie seniorzy. Prosi też czynniki rządowe, by Sejm przyjął uchwałę o przywróceniu handlu w każdą niedzielę. Władze informują też...