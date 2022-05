Białystok. Nocny pościg za kierowcą audi, który nie zatrzymał się do kontroli. Wiadomo dlaczego. Był pijany i poszukiwany (wideo)

Pirat drogowy uciekał ulicami w centrum miasta, na Sienkiewicza porzucił pojazd i zaczął uciekać pieszo. Po chwili 38-letni białostoczanin był w rękach policjantów. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca miał ponad 1,5 promila alkoholu w w organizmie - informuje aspirant Katarzyna Molska-Zarzecka z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Ale to nie wszystko. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że jest on także poszukiwany do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności za niepłacenie alimentów. Z tego też powodu mężczyzna miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami.