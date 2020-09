Białystok. Nabór do Straży Miejskiej. Czeka 10 stanowisk!

Straż Miejska w Białymstoku zachęca więc:

Szukasz ciekawej pracy? Nie boisz się trudnych wyzwań? Cenisz stabilne warunki zatrudnienia? Dołącz do nas.

Do obowiązków aplikanta należy między innymi ochrona spokoju i porządku w miejscu publicznym, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, zabezpieczanie miejsc zdarzeń.

Kandydat na to stanowisko powinien posiadać: wykształcenie co najmniej średnie, obywatelstwo polskie, ukończone 21 lat, uregulowany stosunek do służby wojskowej, cieszyć się nienaganną opinią, korzystać z pełni praw publicznych, nie być karanym sądownie oraz być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym.

Są też wymagania dodatkowe:

To znajomość kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeksu wykroczeń, ustawy o strażach gminnych, ustawy o samorządzie gminnym, posiadanie prawa jazdy kat. B, umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, dyspozycyjność, praktyczna znajomość samoobrony.