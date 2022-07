Białystok. Na buspasy nie zostaną dopuszczone kolejne pojazdy. Bo miasto stawia na transport zbiorowy

Zachęcam pana, jako kierownika Zakładu Rozwoju Lokalnego i Gospodarski Przestrzennej na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku, a więc niewątpliwie wysokiej klasy specjalisty w swojej dziedzinie do fachowej analizy korzyści, jakie otrzymaliby mieszkańcy naszego miasta po wprowadzeniu zmian w sposobie korzystania z buspasów – napisał w interpelacji do prezydenta Henryk Dębowski.

Szef klubu PiS to kolejny radny, który namawia prezydenta do zmiany optyki na buspasy. Wiosną próbowała to zrobić Katarzyna Bagan-Kurluta z Koalicji Obywatelskiej. Apelowała, by miasto, jako zarządca białostockich ulic, udostępniło buspas dla karetek poruszających się bez sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

- Działanie takie usprawni ruch karetek i przyspieszy pomoc medyczną świadczoną na rzecz mieszkańców, na przykład w sytuacjach transportu krwi lub przewozu pacjentów - tłumaczyła radna.

Od lat bezskutecznie apelują także przedstawiciele stacji pogotowia ratunkowego. - Nie zawsze pacjent przewożony jest w stanie, które uprawniają kierowcę do użycia sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Na przykład skierowany przez lekarza rodzinnego na diagnostykę do szpitala. Czas dojazdu często się wydłuża, bo niekiedy miasto bywa zapchane. Zmniejsza to naszą dyspozycyjność – tłumaczył dyrektor WSPR Bogdan Kalicki. - Na pewno wpuszczenie karetek transportowych na buspas jest jednym z elementów, który może wpłynąć pozytywnie na transport takiego pacjenta do szpitala.