Białystok. Morsowanie w Dojlidach. Zobacz, jak z lotu ptaka wygląda zimowa kąpiel

Pierwszego stycznia 2023 roku morsy zanurzały się do wody przy temperaturze powietrza wynoszącej 15 stopni Celsjusza. To niezbyt wymarzone warunku do hartowania, ale każda okazja jest dobra do rekreacji. Zwłaszcza jeśli połączona jest ze wspólnym witaniem nowego roku.

Tym razem, w drugą niedzielę stycznia 2023, aura już byłą bardziej łaska do morsowania. Temperatura oscylowała na pograniczu zera, ze wskazaniem na nieznaczny mróz. Niemniej morsy zanurzały się w czapkach i rękawiczkach. Nie brakowało jednak śmiałków, którzy nie skorzystali z tych rekwizytów.

Jak przebiegało morsowanie 8 stycznia w Dojlidach, widziane także z lotu ptaka, zobaczysz w naszej galerii zdjęć.